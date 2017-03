Emmanuel Macron, le favori "bankable" des médias

publié le 03/03/2017 à 09:54

1.260 millions... Connaissez vous ce chiffre concernant Emmanuel Macron ? C'est le nombre d'occurrences sur Google lorsque l'on tape "Macron candidat des médias". Et s'il fallait donner un nom à une revue de presse entièrement consacrée à Emmanuel Macron, ce serait "Pourquoi tant de unes ?".



Marianne, en janvier, dénonçait la macronite aiguë qui s'était emparée de la presse : "Albert Londres, réveille-toi, ils sont devenus fous", disait le magazine... Pourquoi tant de unes, c'est la question posée cette semaine par Les Inrocks, pour qui la réponse tient en deux points : "D'abord sa personnalité intrigue, agace, fascine". Deuxième point, à l'heure où les ventes de journaux plongent, Macron est "bankable" . "Il y avait la série des 'Martine', il y a maintenant celle des Macron", dit l'hebdomadaire.



"Le journaliste vibrera toujours pour le neuf, pour le jeune, pour le moderne, pour l’inédit", écrivait Daniel Schneidermann dans Libération il y a quelques jours, avant d'ajouter : "Si en plus cet inédit a un joli sourire et les dents du bonheur, la cause est entendue."