Tanguy Pastureau : Le Pen et Lassalle sont des geeks

publié le 02/04/2017 à 08:50

Le magazine Geek, le journal des fans de technologie, de robots et de slips connectés, a interviewé 3 des candidats à la présidentielle. Geek a notamment interrogé Marine Le Pen, qui, sous ses airs de viking rétro, est en réalité une fan de science-fiction, si Cheminade se taille sur Mars en s’accrochant à la micro-fusée de son petit neveu bricolée en cours d’EMT, elle va partir avec lui.



Ainsi, Le Pen se déclare fan de Daredevil, un super-héros aveugle qui assure la justice à New York, c’est comme Gilbert Montagné s’il sautait du 7ème après avoir senti de la colle. Geek lui demande "Dans Star Wars, êtes-vous plutôt sabre laser ou blaster ?", (le blaster est un revolver à rayon, vous en recevez dans la face, vous êtes tout orange comme Trump), elle répond "Je préfère le sabre laser".

Star Wars elle adore, si elle est élue, les gendarmes seront sapés comme les soldats de l’Empire galactique, quand ils arrêteront une voiture, le conducteur dira à sa femme "Ma grosse poule, j’aurais pas dû boire la gnôle de queue de castor de papi Roger, je suis cuit, je vois des stormtroopers".

Philippot devrait prendre une RTT à BFM TV

Là, le journal demande à Marine Le Pen "Si vous aviez accès à la machine à remonter le temps, où iriez-vous ?", elle répond "Auprès de Jeanne d’Arc", c'était une geek qui dès 1429 entendait des voix, alors qu’elle n’avait ni Siri ni Waze pour lui signaler les radars.



Enfin on lui dit "Si vous deviez emmener quelqu’un dans la Moria, la cité souterraine des nains dans le Seigneur des anneaux, qui serait-ce ?", et là, elle répond, en finissant son omelette aux champignons magiques, "J’y emmènerai toute mon équipe de campagne", ce qui veut dire que Philippot devrait prendre une RTT à BFM TV pour partir sous terre voir des nains, donc autant faire Fort Boyard, c’est en extérieur et ça passe à la télé. Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle ont eux aussi répondu aux questions du magazine Geek...