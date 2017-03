publié le 19/03/2017 à 09:40

La liste officielle des candidats à la présidentielle a été dévoilée hier. Ils sont 11, 11 zigues qui pendant un mois vont nous faire de l’œil en espérant que le dimanche du vote on se sera lâché sur la poire et qu’à 3 grammes, on votera pour eux.



Ainsi Fillon est validé. En plus, l’affaire des costumes, c’est fini, puisque l’avocat Robert Bourgi, chez qui il avait sa carte de fidélité, a eu un dégât des eaux qui a flingué tous ses ordis et téléphones. Un tuyau a pété pile au-dessus, l’imprimante à 7 centimètres de là n’a rien, donc c’est comme les types qui se suicident de 4 balles dans la tête, on y croit moyen. Le type a dû balancer son iPhone et son PC dans le bain de sa femme en criant "bibiche, désolé, mais il y a le blase de Fillon partout là-dedans, désormais on va communiquer en morse".

Est aussi qualifié Macron, qui veut rouvrir les chasses présidentielles, pour faire buter nos 4 derniers daims par des dictateurs africains bourrés de brouzouf. Il vit sous Louis XIV, il va aussi instaurer le retour de la collerette et tout le monde fera popo sous les fenêtres à Versailles, comme sous le Roi Soleil.



A été validée la candidature de Hamon, qui débutera sa campagne en août, on l’a pas encore vu, il est transparent, techniquement c’est une méduse. Mélenchon est lui aussi qualifié. Pour fêter ça, il a défilé hier dans Paris. Il adore marcher, c’est le candidat des GR, Forrest Gump en moins rapide.



Est bien sûr sélectionnée Marine Le Pen, la candidate anti-système, c’est-à-dire comme les 10 autres, parce qu’on n’a que des rebelles qui crachent sur la presse et crient "fuck" la justice, c’est la présidentielle NTM. Et comme à chaque présidentielle, il y a pléthore de petits candidats.