François Fillon est-il allé trop loin dans sa riposte?

François Fillon est-il tout près de la sortie de route? Le candidat à la présidentielle ne parvient pas à se dépêtrer des soupçons qui pèsent sur lui. Et au sein même de son camp, on commence à évoquer l’hypothèse d'un retrait. Mais le passionné de course automobile s'accroche malgré les secousses et déclare ce mardi 1er février : "Je serai candidat" tout en dénonçant un coup d'État institutionnel venu de la gauche qui a provoqué un tollé jusqu'à l'Élysée.



Pour Jean-Luc-Mano, la communication de François Fillon est "l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire". "Parler de complot n'a pas de sens encore moins maintenant de coup d'État institutionnel !", dénonce le conseiller en communication. D'après lui, "la seule chose à faire est de donner des preuves de son innocence à l'opinion publique s'il le peut". "Cela ne peut pas durer éternellement comme cela", estime Annie Lemoine. Pour Christian Menanteau, "Celui qui a écrasé tout le monde à la primaire, perd en considération avec ses mensonges".



