Mise en examen de Nicolas Sarkozy : la classe politique réagit

C'est un véritable "coup de tonnerre" dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Après plus de 24 heures de garde à vue, l'ancien chef de l'État a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens". Placé sous contrôle judiciaire, ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés.



La classe politique n'a pas tardé à réagir. Thierry Mariani dénonce sur RTL un "acharnement politique" à l'encontre de Nicolas Sarkozy. L'ancien ministre des Transports s'offusque du recours à des "mesures totalement inutiles et volontairement vexatoires" contre l'ex-Président, persuadé que certains profitent de cette affaire pour prendre "leur revanche" à son encontre. Et de transmettre son "amitié" et son "soutien" à Nicolas Sarkozy "dans "cette épreuve".

"Sarkozy a toujours répondu aux sollicitations de la justice"

Pour Sébastien Huyghe, le placement en garde à vue de l'ancien chef de l'État passe mal. "Il pouvait tout à fait y avoir une audition libre", fulmine le député LR du Nord sur notre antenne. "Nicolas Sarkozy a toujours répondu aux sollicitations de la justice. Il n'y avait pas de risque qu'il parte à l'étranger et qu'il s'échappe", argue l'élu. Selon lui, "on a voulu faire du spectaculaire dans le cadre de cette affaire". S'il ne remet pas en question l'indépendance des magistrats, il s'interroge sur le "parti pris" de certains "contre Nicolas Sarkozy ou des politiques proches de lui".

Du côté de la majorité, la prudence est de mise. À l'image d'un Christophe Castaner à qui "il n'appartient pas de commenter une décision de justice quelle qu'elle soit". Le délégué général de La République en Marche (REM) préfère voir dans cette affaire le signe d'une "justice indépendante qui peut décider de sanctionner les forts".