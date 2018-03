publié le 21/03/2018 à 19:13

Nicolas Sarkozy n'est plus en garde à vue. L'ancien président de la République a été interrogé pendant plus de 25 heures - nuit exclue - sur le financement libyen supposé de sa campagne présidentielle de 2007. Les enquêteurs soupçonnent une aide illicite de l'ancien dictateur libyen, Mouammar Kadhafi, à hauteur de 50 millions d'euros.



Nicolas Sarkozy est sorti aux alentours de 20 heures mercredi 21 mars des locaux de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de Nanterre (Hauts-de-Seine). Les juges d'instruction doivent encore déterminer l'avenir judiciaire de Nicolas Sarkozy et décider d'une éventuelle mise en examen.

Au cours de l'interrogatoire, l'ancien chef de l'État s'est montré combatif. Il a continué à nier vigoureusement avoir reçu de l'argent libyen pour financer sa campagne électorale victorieuse de 2007.



Guéant, Hortefeux, Takieddine, les autres acteurs

Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur au moment des faits, avait usé de la même stratégie. "Je n'ai jamais vu un centime de financement libyen", a-t-il lâché sur France Info, mardi 20 mars.



Également entendu, mais sous le statut de "suspect libre", Brice Hortefeux, qui fut ministre de l'Intérieur sous son quinquennat (2007-2012), avait été auditionné mardi dans les locaux de l'Oclciff. Il a démenti les erreurs et rumeurs qui ont couru sur cette affaire", a déclaré son avocat Jean-Yves Dupeux à l'AFP.



Ziad Takieddine - qui dit avoir transporté 5 millions d'euros de Tripoli jusqu'à la place Beauvau en 2006 et 2007 et qui met en cause Nicolas Sarkozy - a demandé, mercredi 21 mars sur RTL, que "la justice aille jusqu'au bout."