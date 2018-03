Affaire Sarkozy : qui est le juge Serge Tournaire ?

publié le 21/03/2018 à 20:38

Il n'existe qu'une seule photo de Serge Tournaire et c'est une photo volée. Profil d'aigle, regard de myope, silhouette affûté. Ceux qui l'ont approché évoquent un taiseux, un austère. Pas de photo, pas d'interview.



Le juge reste dans l'ombre, et c'est une partie de sa légende. Mais son tableau de chasse, lui, a des allures de Who's who : Bernard Tapie, Serge Dassault, le patron d'Orange Stéphane Richard et une palanquée de politiques de tous bords. Inflexible, sans concession. Il ne traque pas les puissants, mais il ne les craint pas. Le droit, rien que le droit. C'est Eliott Ness dans le costume de l'inspecteur Harry.

Car ses méthodes sont plutôt musclées. Méthodes de voyous, selon certains. Serge Tournaire est passé par la Corse et par Marseille, sa ville natale. Il traite la délinquance en col blanc comme le grand banditisme. Jamais avare de perquisitions, de garde à vue ou d'écoutes téléphoniques.

"S'il avait été flic, il aurait fallu le border un peu", dit un policier. Un avocat confirme : "ll a une mentalité d'inquisiteur. Quand il a une idée en tête, il est capable de tout". Mais c'est dans les interrogatoires que le juge Tournaire donne toute sa mesure. Minutieux, hyper-organisé, il prépare des dizaines de questions. Généralement, ça dure, mais ça passe vite.



"Vous avez tellement envie de sortir que vous n'avez ni faim ni soif", dit François Pupponi. Le député est marqué à vie par son passage chez Tournaire. "Sincèrement, il fait peur, dit-il. Il débarque comme un cow-boy. J'ai eu le sentiment qu'il m'a mis dans une machine à laver avec le bouton essorage, pour voir ce qui en sortait. Quand il n'y a rien, il lâche".

Sévère mais juste

"Je le déteste, mais j'ai du respect pour lui". Déclaration signée Bernard Tapie, qui s'y connaît en juges. "C'est un justicier", dit Nanar. Il préfère se tromper au détriment de quelqu'un que de rater un coupable". Mais Tournaire sait reconnaître ses erreurs et ne s'acharne pas.



"Il m'a réconcilié avec la justice", dit Jérome Lavrilleux. Les avocats le détestent mais les policiers l'adorent, car sa main ne tremble pas. Dans le privé, il est marié, père de trois enfants. Plutôt sympa paraît-il, et même drôle, mais bon, pas à lui taper sur le ventre. Plutôt tendance pince sans rire. Il ne fume pas, boit peu. Et c'est un marathonien. Pour les affaires de gros sous, il fallait forcément un coureur de fonds.