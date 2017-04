publié le 05/04/2017 à 16:40

Le Canard enchaîné révélait ce mercredi 5 avril qu’une nouvelle enquête préliminaire sur un soupçon d'emplois fictifs visait le groupe Front national de la région Nord-Pas-de-Calais. Parmi les personnalités visées par cette enquête, on retrouve notamment Marine Le Pen et David Rachline.



Selon les informations du journal satirique, les magistrats soupçonnent Marine Le Pen "d'avoir préparé la campagne présidentielle de 2012 depuis le conseil régional, en utilisant les moyens humains et matériels de la collectivité". Le sénateur-maire de Fréjus était quant à lui "salarié par le groupe FN du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais" alors qu’il était élu conseiller régional au moment des faits.

Interrogé à ce sujet ce mercredi 5 avril sur Public Sénat, le porte-parole de Marine Le Pen pour cette campagne présidentielle a reconnu avoir été rémunéré par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, bien au contraire, mais s’est plutôt interrogé sur calendrier de ces révélations : "C’est étonnant de voir que 15 jours avant la présidentielle, on s’occupe d’un dossier d’il y a 7 ans." L’élu frontiste du Var a en revanche balayé les accusations d’emplois fictifs : "Ça ne surprendra pas grand monde de savoir que j’ai travaillé au côté de Marine Le Pen dans le cadre de son groupe régional, sur toute une série de sujets, ça fait juste 10 ans que je travaille avec Marine."

David Racheline devait connaître un emploi du temps plus que chargé à l’époque, car outre ses missions aux conseils régionaux de Nord-Pas-de-Calais et PACA, il exerçait également un mandat de conseiller municipal à Fréjus, et la fonction de coordinateur de la campagne web de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle de 2012 et de secrétaire nationale à la communication numérique du FN."Il suffit d’avoir de l’énergie et de l’enthousiasme", a rétorqué l'intéressé.

-@david_rachline reconnaît avoir été salarié "3 mois" par la région Nord-Pas-de-Calais alors qu'il était élu en PACA https://t.co/DDW7wVl7ci pic.twitter.com/A8lmrcmtgH — LCP (@LCP) 5 avril 2017

L’ancienneté des faits semble cependant avoir valeur de prescription aux yeux du porte-parole de Marine Le Pen. "C’était il y a sept ans, je le rappelle, et aujourd’hui on vient faire du bruit autour de cette af’.., ce dossier, à 15 jours du premier tour de l’élection présidentielle". Avant d’ajouter : "On aurait souhaité mettre sur écoute le directeur de campagne de la première opposante au système, on s’y serait pas pris autrement". Entre les écoutes de François Fillon et de David Racheline, les grandes oreilles de l'Élysée doivent certainement siffler en cette fin de campagne.