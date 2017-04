Marion Maréchal-Le Pen envisage de ne pas se présenter aux législatives

publié le 05/04/2017 à 15:11

Mais à quoi joue Marion Maréchal-Le Pen ? Cette question mérite d'être posée, tant la nièce de Marine Le Pen multiplie les sorties qui vont à l'encontre de la candidate du Front nationale à la présidentielle. La dernière en date portait sur les régimes spéciaux de retraite. La députée du Vaucluse veut les remettre en cause, alors que le patronne du parti frontiste ne souhaite pas y toucher.



Un couac au sommet qui s'ajoute à la longue liste des différends entre Marion Maréchal-Le Pen et les cadres du parti, Florian Philippot en tête. Et si l'on pouvait se douter que la jeune femme de 27 ans, qui a connu une ascension fulgurante en politique, commence à s'agacer, Le Canard Enchaîné révèle qu'elle envisagerait de ne pas se lancer dans la bataille des législatives. Dans la foulée, elle pourrait également "quitter son poste à la présidence du groupe FN au conseil régional de Paca et abandonner son mandat de conseillère régionale", peut-on lire dans l'édition datée du mercredi 5 avril.

Invité de RTL, Gilbert Collard a reconnu les hésitations de Marion Maréchal-Le Pen. Mais le député du Gard s'est montré confiant. "Je sais qu'à un moment donné elle était dans l'hésitation, mais maintenant elle est déterminée je crois". Le résultat de la présidentielle et surtout le score de Marine Le Pen devrait largement l'aider à prendre une décision.

Tu ne vas quand même pas aller travailler chez Carglass ! Philippe de Villiers à Marion Maréchal-Le Pen





Mais alors que ferait la petite fille de Jean-Marie Le Pen ? Reprendrait-elle ses études de droit, abandonnées pour se consacrer à la carrière qu'on lui connait ? Rien n'est moins sûr. Le Gallinacé révèle qu'elle préparerait son avenir avec un chasseur de têtes et qu'elle passe des entretiens d'embauche. Et si l'on ne sait pas avec quelles entreprises, Philippe de Villiers lui aurait donné un conseil : "Tu ne vas quand même pas aller travailler chez Carglass !"