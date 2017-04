Gilbert Collard minimise les divergences entre Marine Le Pen et Marion Maréchal

et Elizabeth Martichoux

Au Front national, Marion Maréchal-Le Pen s'est encore distinguée par une prise de position allant à l'encontre du programme défendu par sa tante. En se déclarant favorable à l'abrogation de la totalité des régimes spéciaux de retraite, la jeune députée du Vaucluse a eu droit à un recadrage en bonne et due forme de la candidate. De quoi trahir des tensions entre ces deux fortes personnalités ? Interrogé sur le sujet au micro de RTL, Gilbert Collard nie tout dissentiment problématique.



"La vérité, c'est qu'il n'y a pas de tension politique entre Marion et Marine. Il y a simplement des évidences que Marine Le Pen dit. Ce n'est quand même pas parce que Marion est favorable à l'arrangement, entre guillemets, de l'avortement, et que nous ne voulons pas toucher à la loi Veil, qu'il y a des conflits", explique-t-il dans un premier temps, pour évoquer le fait que Marion Maréchal-Le Pen souhaite limiter les modalités de recours à l'interruption volontaire de grossesse. "Nous, nous considérons que la loi Veil est intouchable", rappelle toutefois Gilbert Collard.

Malgré ces dissensions, Marion Maréchal-Le Pen devrait bien une candidate du FN aux élections législatives de juin prochain. "Ah oui", assure son homologue du Gard. "Je sais qu'à un moment donné elle était dans l'hésitation, mais maintenant elle est déterminée je crois".