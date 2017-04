VIDÉO - Gilbert Collard : "Marine Le Pen a traversé l'épreuve du feu"

publié le 05/04/2017 à 11:13

Qu'est-ce que Marine Le Pen a de plus que ses adversaires ? La question a été posée ce mercredi 5 avril par les internautes de RTL. Selon Gilbert Collard, député du Gard apparenté au Front national, "Marine (Le Pen) a une qualité, qui est indépendante d'elle. Elle a traversé l'épreuve du feu. Elle a été authentifiée par le système, les cabales contre elle, les articles contre elle, les livres contre elle, les reportages - France 2, Envoyé Spécial - et puis un film, Chez nous - qui est un navet -, financé par les fonds publics, la manière dont Ruth Elkrief a mené le débat hier... Les gens le voient tout ça", a estimé Gilbert Collard.



L'élu considère que Marine Le Pen et ses soutiens ont "cheminé sous la pluie des insultes, les giboulées de diffamation depuis des années et des années". Et d'ajouter : "On n'a pas fait du Valls, par exemple, qui a signé un papier pour rester derrière le vainqueur de la primaire et qui s'en va. Nous, on tient bon. On continue de tenir bon. On ne fait pas le trottoir électoral. Et ça, ça fait la différence entre Marine et plein d'autres".

Également interrogé à propos d'un éventuel ralliement de Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre du deuxième tour de la présidentielle, Gilbert Collard ne se prononce pas mais considère que ce choix serait logique. "On verra... Je ne le vois pas appeler à voter pour Macron après ce qu'il lui a dit hier. Avec beaucoup de pertinence en plus (...) Et je vois mal son électorat, s'il décidait de lancer cet appel, le suivre".