Recettes, dépenses : faut-il prendre les candidats au sérieux ?

publié le 18/04/2017 à 07:21

L'examen des dépenses et des recettes nouvelles des candidats reste toujours un bon indicateur de la fiabilité de leurs programmes. Premier constat : il y a beaucoup de dépenses partout et très peu d'économies. Ensuite, on peut diviser les candidats en trois groupes. D'abord les prudents : François Fillon et Emmanuel Macron sont les seuls à ne pas promettre une croissance qui jaillirait de leur simple présence à l'Élysée.



Ensuite, il y a le club des grands dépensiers, avec en tête de liste Jean-Luc Mélenchon. Son programme flirte avec les 200 milliards de dépenses, auxquels s'ajouteraient 100 milliards d'investissements. Il met en face 90 milliards d'augmentation d'impôts : c'est insuffisant pour combler le fossé, mais la France Insoumise assume. Comme Marine Le Pen, ces 100 milliards de dépenses ne seraient compensés que par l'impression par la Banque de France de la monnaie nécessaire pour faire face aux déséquilibres. Le dernier groupe est constitué avec les candidats moins connus, dont les programmes ne sont pas au cœur des débats.