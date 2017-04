publié le 18/04/2017 à 10:31

François Hollande multiplie les attaques contre Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise "ne représente pas la gauche que je considère comme celle qui permet de gouverner et il a des facilités qui quelquefois tombent dans le simplisme", a déclaré le chef de l'État dans l'émission C Politique. Le président de la République laisse entendre qu'il pourrait appeler à voter pour Emmanuel Macron.



"La nouvelle est bien accueillie du côté du candidat. Mais c'est un soutien un peu encombrant parce que cela vient contrer la stratégie d'Emmanuel Macron. Cela le ramène à ce qu'il était : ministre de François Hollande. Ce qui est sûr, c'est que le Président va apporter son soutien au candidat", explique Olivier Bost, journaliste politique de RTL. Le candidat d'"En Marche !" "reconnaît qu'il y a des choses bonnes dans le quinquennat de François Hollande. Il ne peut pas totalement renié ce à quoi il a participé. En même temps, il a fait un certain nombre de reproches au Président. Il trouve qu'il n'est pas allé assez loin sur le plan économique", ajoute le journaliste.

Chez ses militants et ses soutiens, on retrouve le côté "patchwork" d'Emmanuel Macron. "C'est tout le pari que fait le candidat. Il est sur un panel très large et pioche des idées à gauche et à droite. Le contexte politique va peut-être lui permettre de réussir ce pari, mais ça peut aussi être la faille de sa campagne", analyse Olivier Bost.