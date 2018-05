publié le 01/05/2018 à 08:24

À l'occasion du 1er mai, les différentes organisations syndicales avancent en ordre dispersé, notamment sur la question de la réforme de la SNCF. La CGT demande le retrait de la loi, Force ouvrière, par la voix de son nouveau patron Pascal Pavageau, a demandé dimanche 29 avril dans Le Grand Jury de RTL, LCI, Le Figaro, un moratoire sur la réforme. Le premier secrétaire de la CFDT Laurent Berger, invité de RTL ce mardi 1er mai, estime pour ça part que cette idée de moratoire "n’est pas crédible".



"Alors que cela vient d'être voté par 450 députés, ce n'est pas crédible. L’action syndicale, si elle veut être crédible, il faut qu'elle se positionne sur les vrais éléments", estime Laurent Berger.

"La revendication, c'est comment va se passer la reprise de la dette, quelles négociations d’une convention collective demain dans le secteur du ferroviaire et pour les cheminots (...) et quelles reprises des éléments du statut dans cette convention collective", poursuit le secrétaire général de la CFDT. "La revendication (...), c'est quel avenir du ferroviaire et quel investissement public pour faire du ferroviaire un vrai élément de la transition écologique.

En ce jour de fête du travail, la CFDT ne défile pas aux côtés des autres syndicats, mais organise un "1er Mai culturel et revendicatif". Laurent Berger préfère se concentrer sur les discussions qui se tiendront le 7 mai à Matignon avec tous les syndicats, à l'invitation du Premier ministre Édouard Philippe. "C’est l’occasion de parler sur le fond. Si c’est juste pour faire du bloc contre bloc, ça ne sert à rien", prévient Laurent Berger.