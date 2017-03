Fillon, Macron, Mélenchon, Le Pen et Hamon lors du débat du 20 mars sur TF1

et Benjamin Pierret

publié le 22/03/2017 à 20:59

Pour faire face aux trois heures de débats, les candidats ont leurs petits rituels. Ces derniers ne s'en sont pas privés avant la première confrontation entre les cinq candidats majeurs de l'élection présidentielle. Mais comment ont-il agi à quelques minutes ou en plein milieu de la diffusion télévisée sur TF1 et LCI ? Le Figaro et Le Parisien ont retracé les coulisses de ce débat inédit, qui a attiré près de 10 millions de téléspectateurs, lundi 20 mars.



Si les débats de fond tardent parfois à arriver, l'intérêt des Français demeurent important à un mois de l'échéance présidentielle. François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Benoît Hamon n'ont rien cédé pour gagner l'intérêt des téléspectateurs. Vue d'ensemble des nombreuses indiscrétions de cette soirée-événement.

François Fillon, le mauvais élève

À ce petit jeu là, François Fillon a peut-être perdu certains points tant il est apparu effacé durant la première partie de l'émission. Le Parisien révèle que le candidat de la droite a été conseillé par sa conseillère en communication, Anne Méaux, par SMS. L'ancien Premier ministre avait donc les yeux rivés sur son téléphone portable, pendant que les autres candidats s'expliquaient directement sur le plateau. Un sujet notamment abordé à la coupure pub par ses plus proches soutiens qui lui ont demandé de "se battre plus franchement".

Manquait-il de préparation ? Une chose est sûre, l'ancien Premier ministre est arrivé bon dernier dans les locaux. Le candidat de la droite n'a pas participé aux essais organisés par TF1 et aurait aussi séché le briefing assuré par les équipes techniques. "Ça m'emmerde ces essais, maintenant on a l'impression de faire de la télé-réalité...", aurait-il lâché. Résultat, des problèmes de cadrage à l'antenne et surtout une entrée quelque peu hasardeuse sur le plateau. Une séquence repérée par Quotidien.

Jean-Luc Mélenchon cite Apollinaire

Des préparatifs que n'ont pas manqué les quatre autres candidats à la fonction suprême. Ainsi Jean-Luc Mélenchon, pour un essai micro, aurait décidé de réciter un poème de Guillaume Apollinaire lorsque Marine le Pen, pour le même exercice, a énoncé les jours de la semaine. Toujours selon Le Parisien, la candidate du Front national aurait par ailleurs profité de la coupure pub pour se plaindre de devoir rester debout trois heures et demi avec des chaussures à talons. Les quatre autres candidats, face à la proposition du réalisateur de s'asseoir pour la seconde partie, ont tous refusé. "Je ne vais pas être la seule à prendre une chaise", s'est résignée Marine Le Pen.

On était assis sur des coussins galettes qui faisaient mal aux fesses et on n'avait pas de dossiers ! Un soutien d'Emmanuel Macron Partager la citation





Benoît Hamon, probablement fatigué par son meeting de la veille, s'est montré moins incisif que ne l'auraient souhaité certains de ses soutiens, comme le rapporte le quotidien. Sa performance de la veille ne l'a pas empêché de se préparer au débat à sa façon : avec un verre de vin blanc, dans sa loge. Il se serait éclipsé rapidement après la fin du débat, tandis que Jean-Luc Mélenchon serait resté le dernier à la Plaine-Saint-Denis, ravi de sa prestation.



Enfin, Le Parisien rapporte peu d'informations sur la soirée d'Emmanuel Macron, si ce n’est qu'il aurait pris le temps de s'adresser à ses soutiens installés dans les gradins : "J'espère que vous serez contents." "On était assis sur des coussins galettes qui faisaient mal aux fesses et on n'avait pas de dossiers !" aurait confié l'un d'entre eux au quotidien, visiblement moins satisfait que ne l'aurait souhaité le candidat d'"En Marche !".