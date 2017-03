Les petits secrets d'un débat très suivi

publié le 22/03/2017 à 10:32

10 millions....10 millions de Français ont regardé lundi soir le grand débat sur TF1 et LCI. Sur ces 10 millions, pas un n'a vu ce que nous raconte ce matin Le Parisien-Aujourd'hui en France, les petits secrets du grand débat... Il est 19h30 quand les candidats sont invités à venir faire d'ultimes essais micros. Jean-Luc Mélenchon s'avance et parle dans le micro. Enfin non il ne parle pas, il se met à réciter des vers d'Apollinaire : "Sous le pont Mirabeau coule la seine, et nos amours faut-il qu'il m'en souvienne...".



Vient le tour de Marine Le Pen, de faire son essai micro. C'est moins poétique : "Lundi, mardi, mercredi...". Au même moment, Benoît Hamon se met en condition dans sa loge, pas avec un vers d'Apollinaire, mais avec un verre de vin blanc. Mauvais élève, François Fillon est lui arrivé trop tard pour apprivoiser le plateau et tester la sono. Résultat, de gros soucis de cadrage à l'antenne qui n'ont pas échappé à François Baroin, qui était dans le public et qui a dit hier à François Fillon, "comme j''étais assis derrière toi, on aurait dit que tu avais mes cheveux. Commentaire du candidat de la droite : "Ça m'emmerde les essais, on a l'impression qu'on fait de la téléréalité".



Mais si certains on trouvé François Fillon un peu effacé lors du débat, l'explication est ailleurs. Personne ne l'a vu mais il a passé le débat à envoyer et recevoir des SMS, avant de se faire recadrer par ses proches lors de la pause publicitaire. Une pause pendant laquelle Marine Le Pen a protesté contre les conditions du débat, pas parce qu'ils ne sont que 5 candidats sur 11 non, mais parce que le long débat se fait debout. Marine Le Pen est la seule femme, la seule donc à devoir tenir 3h30 sur des talons. Le réalisateur propose de poursuivre le débat sur des chaises, les 4 candidats masculins refusent.



Les soutiens d'Emmanuel Macron, eux, se plaignent non pas d'être debout mais très mal assis : "On était sur des coussins galettes qui faisaient mal aux fesses et on n'avait pas de dossier". Ces coulisses éclairent d'un nouveau jour le grand débat, un verre de vin et vous êtes moins pugnace, des SMS et vous êtes moins présent, mal aux pieds et vous trépignez...

Un sms, c'est aussi ce qui a permis à François Hollande d'être informé...

... Au sujet de l'affaire Bruno Le Roux. C'est un texto reçu lundi soir alors que le président est en train de dîner avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. La presse revient ce matin sur la démission devenue inévitable du ministre de l'Intérieur, pour dire deux choses. D'abord que décidément dans cette campagne, rien ne sera épargné à François Hollande, "qui boit le calice jusqu'à la lie" comme l'écrit Bernard Stéphan dans l'Écho Républicain. Et puis pour dire surtout que le mauvais élève du jour n'est pas le pire . cette démission remet du sel sur la plaie de Francois Fillon. La une de Libération est cinglante : Bruno Le Roux: lui il s'en va !

"Il y avait deux poids, deux mesures, selon qu'on était ou non Les Républicains, et un acharnement suspect des médias. Ce trop commode raisonnement s'est effondré en une journée", assène Laurent Joffrin. Dans les DNA, Dominique Jung, lui, pose une question : "dans quelle mesure une carrière politique peut être une aubaine pécuniaire? Il faudra bien ouvrir le débat... surtout quand on apprend dans le Canard Enchaîné que Pierre Moscovici s'est lui aussi fait offrir des costumes de luxe par un ami.

On parle maintenant d'ondelettes...

Parce qu'on a besoin de bons élèves, il faut lire le portrait que Le Monde consacre cet après midi à Yves Meyer. Ce mathématicien français a reçu hier le prix Abel, surnommé aussi "prix Nobel des maths". La petite histoire retiendra peut être que c'est à une photocopieuse qu'il doit cette consécration. En 1984, Yves Meyer était tombé par hasard sur des courbes laissées sur une photocopieuse à l'école polytechnique. De ces courbes va naître une idée lumineuse, la théorie des ondelettes pour laquelle il a été récompensée hier. Cette théorie vous permet aujourd'hui de faire ce que vous faites tous les jours en envoyant un fichier JPEG par internet, ce sont les ondelettes d'Yves Meyer qui permettent de réduire la taille d'une image...



Alors si vous rêvez que votre gamin devienne pareil génie, vous allez être servi aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation va publier ce matin les résultats de réussite au bac lycée par lycée. Cela fait 20 ans que ce rituel perdure, et 20 ans que la presse s'en empare pour effectuer des classements. Il y en a dans tous les journaux. Le Parisien-Aujourd'hui en France et Le Figaro publient chacun leur palmarès des meilleurs lycées de France, et ce n'est pas le même, parce qu'ils ne sont pas établis avec les mêmes critères. Du coup pour Le Parisien, c'est un lycée antillais, le lycée de St Martin, qui a la première place. Pour Le Figaro, c'est le lycée Louis-le-Grand de Paris qui est en tête. Mais en fait, tout cela n'a pas beaucoup d'importance pour les familles nous explique Le Monde : "Les palmarès, on n'en a pas besoin, tout le monde sait, à Chalon-sur-Saône, quel est l'établissement de référence" dit un père de famille dans l'article. Et puis de toute façon, vous allez dans le lycée de votre carte scolaire. En gros, le palmarès ne servirait qu'a... savoir où demander une dérogation !



Cela dit, il n'y a pas que les problèmes d'orientation, il y a aussi la communication avec vos enfants, et je vous conseille de lire La Croix qui se demande ce matin "ce que nous dit l'enfant qui boude". Perçue comme l'arme des capricieux, la bouderie peut aussi témoigner d'un manque cruel de confiance en soi ou d'une difficulté à se faire entendre dans la sphère familiale, nous dit le journal qui nous rassure au moins sur un point : il n'y a pas de palmarès, aucun milieu n'y échappe, aucune famille n'est épargnée. Il nous donne aussi des conseils pour sortir de la bouderie, parce qu'un enfant qui boude tout le temps ça devient un adulte qui fait la gueule, et ça se retourne contre lui quand il veut pas faire les essais micros.