publié le 30/06/2017 à 11:54

Immense figure de la vie politique française, Simone Veil s'est éteinte vendredi 30 juin dans la matinée, à l'âge de 89 ans. Connue pour son fort caractère, rescapée des camps de la mort où elle avait été déportée à 16 ans, celle qui a été l'une des personnalités préférées des Français était affaiblie depuis plusieurs années. L'été dernier, elle avait été brièvement hospitalisée pour des problèmes respiratoires.



"Pour les Français, ça a été le personnage politique le plus populaire, de loin, pendant des décennies, résume Alain Duhamel. Plus que n'importe quel Président de la République, plus que n'importe quel premier ministre. Ça n'est pas un hasard. Quand on la voyait, quand on la connaissait, c'était quelqu'un qui en imposait beaucoup avec son regard vert extrêmement déterminé, avec en même temps une certaine douceur, qui pouvait disparaître quand on l'attaquait de façon blessante, comme ça s'est malheureusement produit souvent".

Le journaliste politique fait évidemment référence à la loi légalisant l'avortement en 1974. Elle était alors ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Alain Duhamel se souvient particulièrement d'un moment. "Ce qui marquait le plus, d’autant plus que j’étais à l’Assemblée à ce moment-là, c’est quand elle avait les yeux embués de larmes, sous les insultes d’hommes qui ne comprenaient rien à propos de la loi sur l’avortement. Aujourd’hui ça parait fou quand on revit cet épisode, et la bêtise des hommes apparaît gigantesque. Elle a été insultée réellement comme personne à ce moment-là".



Au delà de cet épisode inoubliable, Alain Duhamel rappelle que Simone Veil "était quelqu'un qui n'aimait pas du tout la politique politicienne, la vie des partis. Elle se situait au centre droit mais ça n'avait pas une grande importance dans son esprit. C'était quelqu'un qui essayait d'être juste et qui n'avait jamais peur".