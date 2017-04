publié le 07/04/2017 à 07:15

À un peu plus de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la ministre de l'Environnement Ségolène Royal a soigneusement évité de se prononcer en faveur de l'un ou de l'autre des anciens ministres du gouvernement candidats. Refusant de faire un choix entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, elle a en outre déclaré sur la chaîne d'information CNews, que les deux hommes avaient, de toutes façons, "vocation à converger".





"Chaque fois qu'il y a des ralliements, il y a des polémiques. Le débat politique mérite autre chose", a-t-elle expliqué, jugeant toutefois que le projet de Benoît Hamon était "structuré et dense sur la question environnementale". Elle a précisé que l'objectif le plus important dans cette campagne était "d'empêcher le Front national d'arriver aux responsabilités".

Ségolène Royal reviendra également sur le report de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), qui figurait parmi les promesses de campagne de François Hollande lors de sa campagne présidentielle de 2012. Après l'annonce du résultat du vote d'EDF, elle a fait part de sa satisfaction à l'AFP, malgré le délai obtenu par le groupe : "C'est enfin une bonne décision qui est prise dans la mesure où le caractère irréversible et inéluctable de la fermeture est explicitement acté dans la décision", a-t-elle déclaré.



