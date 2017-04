et Elizabeth Martichoux

publié le 07/04/2017 à 08:15

La promesse de François Hollande en 2012 de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim est-elle sur le point d'être tenue ? Invitée de RTL vendredi 7 avril, Ségolène Royal l'assure : "Ce décret sera pris" avant la fin du mandat du président socialiste. "Ce qui s'est passé est très important dans l'histoire du modèle énergétique français : pour la première fois, un conseil d'administration d'EDF admet qu'il faut fermer la plus ancienne centrale. Ce conseil utilise même les mots "irréversible" et "inéluctable", s'est félicitée la ministre de l'Environnement. Jeudi 6 avril, EDF avait pourtant annoncé repousser cette fermeture.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...