Macron ne s'entourera ni de Royal, ni de Touraine dans son gouvernement

publié le 10/03/2017 à 16:04

Ségolène Royal et Marisol Touraine peuvent-elles intégrer le gouvernement d'Emmanuel Macron, s'il est élu à la présidence de la République ? "Je vais être très direct avec vous. il y a une promesse de renouvellement et d'alternance dans l'offre politique que nous portons. J'ai beaucoup de respect pour elles mais elles n'ont pas vocation à avoir des responsabilités dans un gouvernement qui serait le mien", répond Emmanuel Macron dans une interview à Femmes Actuelles.



Le candidat d'"En Marche !" à l'élection présidentielle explique qu'il souhaite "faire monter de nouveaux talents et de nouvelles figures politiques". Mais l'offre ne pourrait même pas intéresser Ségolène Royal. La ministre de l'Écologie juge que le fondateur du mouvement politique aurait penché trop à droite de la balance politique, selon Le Parisien.

Le seul indice lâché par Emmanuel Macron concernant son hypothétique gouvernement est son "souhait" de nommer une femme premier ministre. Dans le cadre d'un rassemblement au Théâtre Antoine organisé pour la journée des droits des femmes, il a ajouté : "Il n'y a eu qu'une expérience en France, quelqu'un de remarquable, Édith Cresson, dont la vie n'a pas été facilitée parce que le contexte politique était très dur. Après, je ne vais pas choisir un premier ministre parce que c'est une femme. Je choisirai le premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme".