Selon Royal, Hamon et Macron "auront vocation à converger"

publié le 06/04/2017 à 18:21

Une "vocation à converger" ? Benoît Hamon et Emmanuel Macron "auront vocation à converger", a estimé Ségolène Royal, mercredi 5 avril . La ministre de l'Écologie a refusé de prendre parti pour l'un de ces deux candidats à l'élection présidentielle. Les deux hommes "sont venus me voir au début de leur campagne" et "c'est bien volontiers que je leur ai donné les conseils qui me paraissaient les plus judicieux", a déclaré la ministre sur la chaîne de télévision CNews, avant d'ajouter que "de toutes façons, ils auront vocation à converger".



Ségolène Royal n'a pas voulu apporter son soutien à l'un ou l'autre de ses anciens collègues de gouvernement. "Chaque fois qu'il y a des ralliements, il y a des polémiques. Le débat politique mérite autre chose", a-t-elle esquivé. Jugeant le projet de Benoît Hamon "structuré et dense sur la question environnementale", elle a ajouté que "l'important c'est d'empêcher le Front natinal d'arriver aux responsabilités".



"Le moment venu (...) on verra comment je serai le plus utile", a prévenu l'ancienne candidate socialiste, battue en 2007, affirmant qu'elle ne se "situe pas par rapport aux sondages", prédisant un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour.