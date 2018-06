Richard Ferrand sur RTL : à REM, "on parle, chez Wauquiez, on vire"

publié le 19/06/2018 à 08:13

Un "désordre créatif". C'est ainsi que Richard Ferrand, président du groupe La République en Marche (REM) à l'Assemblée nationale qualifie les tensions au sein de la majorité, notamment concernant la politique migratoire du gouvernement. "Nous partageons l'essentiel", insiste-t-il au micro de RTL mardi 19 juin. Et d'adresser une pique aux Républicains, en crise depuis le limogeage de leur vice-présidente Virginie Calmels : "La grande différence c'est que dans mon groupe on parle, chez Wauquiez on vire."



"Je suis taquin", reconnaît le chef de file des députés REM qui avait immédiatement réagi dans un tweet au remplacement de Virginie Calmels par Jean Leonetti. "Nul doute que Jean Leonetti pourra éclairer la direction du parti de Laurent Wauquiez sur son avenir", a-t-il posté dimanche 17 juin sur le réseau social.

Bien connu pour ses travaux et réflexions sur la fin de vie, nul doute que Jean Leonetti pourra éclairer la direction du parti de Laurent Wauquiez sur son avenir. https://t.co/stK01IQA8M — Richard Ferrand (@RichardFerrand) 17 juin 2018

Au micro de RTL, Richard Ferrand s'en prend aux méthodes employées par la direction des Républicains, qui prône la discipline de parti. "La discipline fonctionne bien quand elle est consentie après un certain nombre de discussions, conclut-il. Ce n'est pas par l'exclusion que vous rassemblez".