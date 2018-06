publié le 18/06/2018 à 12:35

Le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez a mis fin aux fonctions de Virginie Calmels dimanche 17 juin. Celle qui était vice-présidente déléguée du parti a été remplacée par Jean Leonetti.



Le nouveau n°2 de la droite est le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) depuis 1995. Né en 1948, à Marseille, Jean Leonetti est médecin. L'homme, d'origine corse, prend à 29 ans la tête du service de cardiologie de l'hôpital de la ville.

Il fait partie des membres à l'origine de l'UMP et des Républicains. En 2011, il détaille à Libération: "L'UMP, dont je suis un des 20 membres fondateurs, c'est une famille. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais, ce qui m'importe, c'est que le courant social et humaniste y ait sa place".

Issu de la droite modérée, il a soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre. En décembre dernier, lors de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti, il était devenu président du Conseil national, sorte de parlement du parti. Il préside également le Conseil des sensibilités, une instance récemment créé par Les Républicains





Son nom circule pour la tête de liste LR aux élections européennes de 2019, alors que de plus en plus de responsables, dont Nicolas Sarkozy, plaident pour que Laurent Wauquiez conduise lui-même la liste. L'ancien président de la République l'avait nommé ministre délégué aux Affaires européennes (2011-2012).

La loi Leonetti de 2005

Son nom est indissociable de la loi sur le droit des malades et la fin de vie, en vigueur en France depuis 2005. Unique en son genre, la loi Leonetti est la seule à avoir été votée à l'unanimité dans l'histoire de la Ve République.





Le texte vise à éviter les pratiques d'euthanasie et à empêcher l'acharnement thérapeutique. Dans le même temps, il impose le développement de soins palliatifs et la prise en compte des souffrance des malades.