publié le 19/06/2018 à 08:19

Le "pacte de confiance" est "rompu". Invitée du journal de 20 heures de TF1 lundi 18 juin, Virginie Calmels, tout juste limogée de la vice-présidence des Républicains, s'en est prise à la "ligne unique identitaire et populiste" adoptée par Laurent Wauquiez depuis son élection à la tête du parti. "Ce n'est pas ça la famille de la droite. Pour moi, elle doit être équidistante entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ne pas pencher d'un côté plutôt que de l'autre."



L'adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux regrette qu'il n'initie "aucun débat préalable à toutes ses prises de postions successives" et ne suive "pas les recommandations de ce président de cœur qu'est Nicolas Sarkozy". L'ancien chef de l'État s'était exprimé au micro de RTL le jour-même, en appelant son parti à "se rassembler".

Le président des Républicains avait décidé de limoger Virginie Calmels, après une ultime critique dans les colonnes du Parisien dimanche 17 juin. Elle fustigeait notamment le tract "Pour que la France reste la France", distribué par le parti.