Jean-Marie Le Pen annonce sur Twitter qu'il votera pour Marine Le Pen

publié le 17/04/2017

Exit les tensions et les rancœurs familiales, place au rassemblement. Après deux ans de brouille médiatisée et à sept jours du premier tour du scrutin, Jean-Marie Le Pen a annoncé sur Twitter, dimanche 16 avril, qu'il voterait pour sa fille Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. "Ils sont les candidats : Mélenchon, des communistes. Macron, des opportunistes. Fillon, des récidivistes. Moi, je vote Marine!", a ainsi tweeté dimanche 16 avril le fondateur et actuel président d'honneur du Front national, n'hésitant pas au passage à égratigner les adversaires de sa benjamine.



Pourtant jusqu'ici, le patriarche n'a jamais manqué une occasion de décrédibiliser Marine Le Pen dans les médias depuis son exclusion retentissante en novembre 2016 du FN en tant que militant, et allant même jusqu'à déclarer à l'époque qu'il pourrait "hésiter à (la) soutenir si sa ligne électorale s'écartait de la ligne nationale" qu'il soutient. Malgré tout, le "Menhir" n'aura jamais mis ses menaces à exécution.

Ils sont les candidats: MÉLENCHON, des communistes. MACRON, des opportunistes. FILLON, des récidivistes. Moi, je vote MARINE ! — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 16 avril 2017

Début mars, parmi les signatures des parrainages de la présidente du Front national, on retrouve celle de son père, député européen. Mieux, c'est lui, via l'association Cotelec qui a soutenu financièrement une partie de la campagne électorale de Marine Le Pen. À une semaine du premier tour du dimanche 23 avril, les troupes du Front national semblent désormais en ordre de marche.