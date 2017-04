publié le 24/04/2017 à 00:41

C'est un coup de tonnerre pour les partis traditionnels. Ni le PS, ni Les Républicains n'ont passé le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril. Ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui arrivent en tête et qui s'affronteront dimanche 7 mai dans les urnes pour devenir le ou la prochain(e) président(e) de la République.



Avec 19,80% des suffrages, François Fillon est le troisième homme juste devant Jean-Luc Mélenchon. Pour Jean-François Copé, c'est d'abord le signe d'un "désaveu" pour le candidat LR. "C'est un séisme extrêmement grave", analyse celui qui a récolté 0,3% des voix lors de la primaire de la droite et du centre en novembre dernier.

"J'ai été irréprochable pendant cette campagne, maintenant que nous avons perdu, il faut en retirer un certain nombre de leçons", à commencer par le fait que "quand on a gouverné la France et qu'on a été battu, il faut pas s'imaginer qu'on peut revenir comme si de rien était. Les Français ont été très clairs de ce point de vue vis-à-vis de François Fillon".



L'ancien chef de l'UMP revient ensuite sur les affaires qui sont venus ternir la campagne du candidat élu à la primaire. "Quand on dit des choses, la moindre des choses c'est de s'y tenir", poursuit-il rappelant que François Fillon avait annoncé se retirer en cas de mise en examen, ce qu'il n'a pas fait le moment venu.



