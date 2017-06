Résultats législatives : Mounir Mahjoubi annonce sa victoire à Paris

publié le 19/06/2017 à 00:05

Finalement, aucun ministre du gouvernement ne sera obligé de démissionner. Six d'entre eux s'étaient présentés aux élections législatives et encouraient le risque de quitter l'équipe gouvernementale en cas d'échec. Après Annick Girardin, de Richard Ferrand, de Bruno Le Maire, de Christophe Castaner, et de Marielle de Sarnez, le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi a lui aussi été élu au second tour. Il a battu la candidate de la France insoumise Sarah Legrain, avec 51,18% contre 48,82%, dans la seizième circonscription de Paris.



"Avec quelques centaines de voix d'avance, je suis élu dans la seizième circonscription dans le XIXème", a déclaré l'intéressé sur France Info, avant la publication officielle des résultats. Mounir Mahjoubi a également souligné qu'il s'agissait d'"une circonscription très dure, parce que les candidats étaient nouveaux, Jean-Christophe Cambadélis (PS) n'a pas été qualifié au second tour, tout était à recomposer".

En effet le premier tour avait vu la défaite du premier secrétaire du Parti socialiste avec un peu plus de 8%. Ce dernier a d'ailleurs officialisé sa démission de la tête du PS ce dimanche 18 juin, après les résultats du second tour. Mounir Mahjoubi était quant à lui arrivé largement en tête, avec 38,08% des voix, devant la candidate du parti de Jean-Luc Mélenchon, deuxième avec 20,84% des suffrages.