publié le 18/06/2017 à 20:34

Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires, candidat de la circonscription de Carhaix-Châteaulin, est réélu dans le Finistère avec 56,53% des suffrages. Il était pour ce second tour en ballottage favorable (33,9% des voix au premier tour) face à la candidate Les Républicains Gaëlle Nicolas (18,1% au premier tour). Cette dernière, également maire de Châteaulin obtient 43,47% au second tour.





Grâce à cette victoire, Richard Ferrand, premier parlementaire à rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron et ancien secrétaire général d'"En Marche !", conserve son poste de ministre de la Cohésion des territoires, au même titre que Christophe Castaner et Bruno Le Maire, également réélus dans leurs circonscriptions respectives des Alpes-de-Hautes-Provence et de l'Eure.

Le député du Finistère cédera son siège à l'Assemblée nationale à sa suppléante : Laëtitia Dolliou, "conseillère municipale dans l'opposition depuis 2014 à Plougastel-Daoulas" et "cadre en milieu hospitalier", rapporte Ouest France.



"J'apprécie les valeurs de Richard ; elles correspondent aux miennes et je suis prête à poursuivre le travail sur le terrain avec les élus pour la mise en oeuvre des projets", confiait Laëtitia Dolliou dans les colonnes du quotidien avant d'ajouter n'être affiliée "à aucun parti", tout en défendant "les valeurs de la Gauche".