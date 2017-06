Résultats Législatives 2017 : "Une marée REM, mais quelle cohérence ?"

publié le 12/06/2017 à 07:40

Au lendemain du premier tour des législatives, tous les ingrédients apparaissent pour une lune de miel pour Emmanuel Macron. Mais c'est une lune de miel qui n'est pas dénuée d’ambiguïté. Cette carte blanche est sur un programme du président de la République certes, mais qui est plein de trous. Sur l'éducation nationale, par exemple, on a quelques grandes lignes de travail, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un sujet extrêmement sensible pour les Français.



Sur la loi Travail, ensuite, on sait à peu près ce que veut le chef de l'État. Mais il va falloir entrer maintenant dans le détail. Il y a encore quarante-huit réunions de négociations avec les syndicats. Que va-t-il en sortir ? Que va-t-il être décidé sur l'agriculture, sur les travailleurs détachés, sur les relations avec l'Europe ?

On va voir si cette marée de nouveaux élus REM a une véritable valeur ajoutée. Que vont-ils apporter de plus ? Quelle fraîcheur ? Et surtout quelle cohérence ? Car à l'intérieur des quelque 400 élus annoncés, il y a des libéraux économiques (qui arrivent plutôt de la droite) et des libéraux culturels et sociaux (qui arrivent plutôt de la gauche). Il va falloir réunir tout cela, bien mixer et fabriquer des lois cohérentes, efficaces, utilisables et surtout pratiques pour les Français.