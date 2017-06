Découvrez les résultats des législatives 2017 dans le Val-de-Marne

publié le 12/06/2017 à 03:46

47 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes ce dimanche 11 juin pour le premier tour des élections législatives. Pas moins de 7.877 candidats étaient sur la ligne de départ pour seulement 577 sièges de députés. Parmi les prétendants, on compte 42% de femmes. Dans le Val-de-Marne, La République En Marche arrive en tête dans 8 circonscriptions sur 11.



Le député sortant Jean-Luc Laurent (MRC) a été écarté dès le premier tour dans la 10e circonscription. Deux femmes seront opposées lors du second tour : Sheerazed Boulkroun (LREM), qui arrive en tête avec 30,62% des voix, et Mathilde Panot (FI), qui a obtenu 16,05% des voix. Le second tour des législatives aura lieu dimanche 18 juin.



Découvrez les résultats dans le département du Val-de-Marne (94) circonscription par circonscription :



1re circonscription





Jean-Claude Pierron (DIV) : 423 0,98%

Cécilia Zinger (DIV) : 193 0,45%

Frédéric Descrozaille (REM) : 17.119 39,73% ballottage

Thierry Devige (FN) : 2.865 6,65%

Amina Bouatlaoui (ECO) : 88 0,20%

Daniel Gendre (EXG) : 162 0,38%

Clément Lesaege (DIV) : 504 1,17%

Catherine Monié (EELV) : 1 895 4,40%

Marie-Claire Tagnati (DLF) : 573 1,33%

Olivier Place (PS) : 2.225 5,16%

André Kaspi (LR) : 9.906 22,99% ballottage

Denis Öztorun (PCF) : 2.241 5,20%

Jean Claude Denis (EXG) : 124 0,29%

Thierry N'kaoua (LFI) : 3 857 8,95%

Roméo De Amorim (DVD) : 914 2,12%



2e circonscription



Christian Tollari (EXD) : 286 1,12%

François Cocq (LFI) : 4 766 18,62% ballottage

Estelle Sturtzer (UDI) : 73 0,29%

Lionel Mazurié (DLF) : 587 2,29%

Thierry Hebbrecht (LR) : 2.550 9,96%

Patrice Diguet (PCF) : 1.719 6,72%

Jean François Mbaye (REM) : 8.616 33,67% ballottage

Josefa Torres (EXG) : 270 1,05%

Khadija Khair (DIV) : 227 0,89%

David Cousy (DVG) : 338 1,32%

Ali Id Elouali (EELV) : 1 139 4,45%

Gaétan Marzo (FN) : 2.310 9,03%

Axel Urgin (PS) : 2.712 10,60%



3e circonscription





Laurent Saint-Martin (REM) : 10 975 35,79% ballottage

Yassia Souih (EXD) : 165 0,54%

Lucien Noaile (EXG) : 223 0,73%

Michel Lecocq (DIV) : 276 0,90%

Didier Gonzales (LR) : 6.650 21,68% ballottage

Nizarr Bourchada (DIV) : 480 1,57%

Corinne Narassiguin (PS) : 1.275 4,16%

André Yon (EXG) : 137 0,45%

Nicolas Georges (LFI) : 4.334 14,13%

Emmanuelly Gougougnan-Zadigue (DLF) : 857 2,79%

Dominique Bourse Provence (FN) : 3.303 10,77%

Alexandre Boyer (PCF) : 1.443 4,71%

Myriam Gaye (PRG) : 550 1,79%



4e circonscription





Laurent Fleifel (DIV) : 331 0,94%

Marie-Carole Ciuntu (LR) : 7.866 22,35% ballottage

Zakaria Zaidane (PS) : 1 471 4,18%

Christine Bezault (ECO) : 308 0,88%

Samuel Szymanski (EELV) : 1.150 3,27%

Maud Petit (MoDem) : 14.208 40,37% ballottage

Hélène Bras (REG) : 0 0,00%

Brigitte Moulin (EXG) : 179 0,51%

Jérôme Auvray (FN) : 3.419 9,72%

Nadejda Babou (DLF) : 550 1,56%

Isabelle Yvos (DIV) : 530 1,51%

Corinne Charles (PCF) : 836 2,38%

Mirabelle Lemaire (LFI) : 4.215 11,98%

Morgane Guerreau (DIV) : 130 0,37%



5e circonscription



Kristell Labous (DIV) : 656 1,52%

Gilles Carrez (LR) : 11.898 27,66% ballottage

Stéphanie Gorge (DVG) : 48 0,11%

Thibaut Tanguy (DIV) : 616 1,43%

Juliette Fafa (DIV) : 308 0,72%

Raphaëlle Martinez (LFI) : 4.397 10,22%

Stéphane Guyot (DIV) : 179 0,42%

Marie-José Deloire (ECO) : 821 1,91%

Christian Fautré (PCF) : 3.263 7,59%

Dominique Stéfanoff (DLF) : 6 0,01%

Nadine Ret (REM) : 15 962 37,11% ballottage

François Joslin (EXG) : 172 0,40%

Caroline Adomo (PS) : 2.066 4,80%

Isabelle Huguenin-Richard (FN) : 2 625 6,10%



6e circonscription



David Dornbusch (ECO) : 433 0,98%

Léa Scher (DIV) : 219 0,50%

Gildas Lecoq (UDI) : 8.133 18,46% ballottage

Tony Renault (ECO) : 523 1,19%

Guillaume Gouffier-Cha (REM) : 17.736 40,25% ballottage

Dominique Lalanne (DIV) : 235 0,53%

Laurence Abeille (EELV) : 7.096 16,10%

Véronique Hunaut (EXG) : 221 0,50%

Bernard Desroches (DIV) : 351 0,80%

Stéphanie Michel (LFI) : 4.968 11,28%

Charles Taieb (DIV) : 2.022 4,59%

Gorete De Freitas (FN) : 2.124 4,82%



7e circonscription





Marie Leclerc-Bruant : (EELV) 1.457 4,48%

Jean-Jacques Bridey : (REM) 11.472 35,29% ballottage

Bouchra Dini (EXG) : 286 0,88%

Karine Haccart (FN) : 2.881 8,86%

Nora Lamraoui Boudon (PCF) : 6.069 18,67%

Anaïs Ollié (DVD) : 112 0,34%

Jean Jacques Um (PS) : 1.776 5,46%

Hélène Delecole (DIV) : 268 0,82%

Vincent Jeanbrun (LR) : 7.183 22,10% ballottage

Georges Kibong Amira : (DVD) : 189 0,58%

Sylvie Chenault (DLF) : 813 2,50%



8e circonscription



Patrick Leiseing (ECO) : 0 0,00%

Pierre-Éric Gillard (EXG) : 186 0,44%

Sophie Gallais (PS) : 1.922 4,57%

Patrick Grange (DVD) : 151 0,36%

Jennifer Douieb-Nahon (REM): 14.181 33,73% ballottage

Renaud Péquignot (LFI) : 4.187 9,96%

Gary Roustan (DIV) : 202 0,48%

Marie-Odile Enon (FN) : 1.970 4,69%

Michel Herbillon (LR) : 15.348 36,51% ballottage

Jean Luc Lalorgue (DIV) : 215 0,51%

Marie-Odile Ghanem (DLF) : 251 0,60%

Anne Dupuy (DVD) : 226 0,54%

Rémi Houley (EELV) : 1.980 4,71%

Fatima Khallouk (PCF) : 502 1,19%

Sylvie Gackiere (DIV) : 717 1,71%



9e circonscription



Yahia Sahraoui (DIV) : 251 1,12%

François Paradol (FN) : 1.913 8,54%

Christelle Kaczmarek (DIV) : 358 1,60%

Monique Yapo (ECO) : 418 1,87%

Christian Girondin (EXG) : 82 0,37%

Bernadette Herault (LR) : 1.756 7,84%

Rémy Ramassamy (DLF) : 403 1,80%

Drifa Belarbi (DVD) : 0 0,00%

Taryck Bensiali (DIV) : 103 0,46%

Boris Milisavljevic (DVG) : 272 1,21%

Martine Lachaud (LFI) : 3.514 15,69%

Gaëlle Marseau (REM) : 6.552 29,25% ballottage

Claire Maury (EXG) : 207 0,92%

Fati Konate (PCF) : 1.971 8,80%

Luc Carvounas (PS) : 4.602 20,54% ballottage



10e circonscription



Mehdy Bellabbas (EELV) : 2.023 6,93%

Marie Andria (LR) : 1.927 6,60%

Sheerazed Boulkroun (REM) : 8.942 30,62% ballottage

Pascal Savoldelli (PCF) : 4.435 15,19%

Hugo Fargette (DIV) : 52 0,18%

Martine Blanluette (FN) : 1.998 6,84%

Jean-Luc Laurent (DVG) : 3.673 12,58%

Clémentine Makangila-Lebo (DIV) : 0 0,00%

Mathilde Panot (LFI) : 4.687 16,05% ballottage

Maël Fleury (DIV) : 218 0,75%

Myriam Waeler (DLF) : 443 1,52%

Maria Alexandre Colmado (DVG) : 207 0,71%

Audrey Leung (DIV) : 300 1,03%

Gisèle Pernin (EXG) : 299 1,02%



11e circonscription





Djamel Arrouche (LFI) : 4.713 16,37% ballottage

David Vannier (DVG) : 203 0,71%

Nicole Florence (EXG) : 82 0,28%

Alexandre Gaborit (FN) : 1.892 6,57%

Nolwenn Davoine (DIV) : 252 0,88%

Michelle Gillet (DLF) : 315 1,09%

Marianne Jaouen (EELV) : 2.542 8,83%

Catherine Dos Santos (PCF) : 2.532 8,79%

Jérôme Carey (EXG) : 159 0,55%

Jean-François Harel (DVD) : 145 0,50%

Michel Monin (DVD) : 306 1,06%

Brahim Djahlat (DIV) : 239 0,83%

Albane Gaillot (REM) : 9.681 33,62% ballottage

Hélène De Comarmond (PS) : 2.620 9,10%

Marine Voisin (DIV) : 3 0,01%

Christine Mazurier (EXG) : 209 0,73%

Audrey Gaudron (LR) : 2 901 10,08%