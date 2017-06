et AFP

publié le 12/06/2017 à 04:28

Dans l'Eure, dimanche 18 juin, le second tour des élections législatives opposera systématiquement un candidat de la majorité présidentielle à un candidat du Front national. Si le ministre La République en Marche Bruno Le Maire a largement distancé sa dauphine, la frontiste Fabienne Delacour, avec 44,46% des voix contre 22,09%, d'autres circonscriptions assisteront à un duel plus serré.



C'est le cas de la cinquième circonscription du département, où Claire O'petit, pour La République en Marche, recueille 28,55% des voix, distançant de quelques points Vincent Taillieu, investi par le Front national et crédité de 21,57% des suffrages. Dans la troisième circonscription de l'Eure, où Marie Tamarelle-Verhaegue concourrait pour la majorité présidentielle sous l'étiquette du MoDem, le candidat Front national Timothée Houssin rassemble 21,47% des suffrages.

Découvrez les résultats dans le département de l'Eure (27), circonscription par circonscription :





1ère circonscription

Sid-Ali Ferrouk (DIV) : 122 voix (0,30%)

Nicolas Miguet (DIV) : 1.041 voix (2,58%)

Michaël Despres (LFI) : 4.621 voix (11,43%)

Wilfried Paris (DIV) : 14 voix (0,03%)

Patricia Saint-Georges (DVG) : 41 voix (0,10%)

Maryata Konté (PCF) : 566 voix (1,40%)

Remzi Sekerci (DIV) : 291 voix (0,72%)

Coumba Dioukhane (LR) : 2.489 voix (6,16%)

Frédérique Manley (DIV) : 245 voix (0,61%)

Fataumata Niakate (DLF) : 405 voix (1,00%)

Laetitia Sanchez (EELV) : 1.992 voix (4,93%)

Bruno Le Maire (REM) : 17.967 voix (44,46%)

Fabienne Delacour (FN) : 8.927 voix (22,09%)

Michaële Le Goff (DIV) : 472 voix (1,17%)

Denis Panier (EXG) : 440 voix (1,09%)

Véronique Allo (ECO) : 780 voix (1,93%)

Minatou Graibis (DIV) : 1 voix (0,00%)





2ème circonscription

Nadège Alexandre (DIV) : 272 voix (0,70%)

Emmanuel Camoin (FN) : 7.563 voix (19,54%)

Valéry Beuriot (PCF) : 2.725 voix (7,04%)

Fabien Gouttefarde (REM) : 13.516 voix (34,92%)

Mélanie Peyraud (EXG) : 402 voix (1,04%)

Pierre Dollié (DVD) : 355 voix (0,92%)

Nathalie Pacouret (LFI) : 4.125 voix (10,66%)

Juliette Poulet (DIV) : 1.215 voix (3,14%)

Michel Champredon (DVG) : 1.121 voix (2,90%)

Jean-Paul Legendre (LR) : 5.256 voix (13,58%)

Jean-Pierre Nicolas (DVD) : 2.160 voix (5,58%)



3ème circonscription

Mathieu Normand (ECO) : 428 voix (1,01%)

Marie-Claire Haki (PS) : 2.262 voix (5,32%)

Christine Amanieu (DVG) : 195 voix (0,46%)

Timothée Houssin (FN) : 9.131 voix (21,47%)

Pierre Bibet (UDI) : 6.879 voix (16,18%)

Christine Régentête (EELV) : 1.257 voix (2,96%)

Marie Tamarelle-Verhaegue (MoDem) : 12.867 voix (30,26%)

Claudette Balleydier (EXG) : 475 voix (1,12%)

Gwenhaël Lavergne (LFI) : 5.173 voix (12,16%)

Béatrice Palacios (DIV) : 242 voix (0,57%)

Isabelle Duong (DVD) : 3.616 voix (8,50%)



4ème circonscription

Nelly Abergel (DVG) : 223 voix (0,52%)

Arnaud Levitre (LFI) : 6.113 voix (14,30%)

François-Marie Peloffy (DIV) : 118 voix (0,28%)

Carole Deboos (DLF) : 918 voix (2,15%)

Bruno Questel (REM) : 14.238 voix (33,30%)

Alexis Fraisse (EELV) : 1.842 voix (4,31%)

Christophe Solal (EXG) : 442 voix (1,03%)

Richard Jacquet (PS) : 2.993 voix (7,00%)

François-Xavier Priollaud (UDI) : 5.943 voix (13,90%)

David Desfresne (DIV) : 293 voix (0,69%)

Doris Perreaux (FN) : 9.219 voix (21,56%)

Jean-Thomas Baudouin (DIV) : 414 voix (0,97%)



5ème circonscription

Amor Louhichi (DVD) : 294 voix (0,70%)

Pierre Zimmermann (LFI) : 4.414 voix (10,53%)

Karine Ventura (DIV) : 417 voix (1,00%)

Joëlle Fontaine (ECO) : 882 voix (2,11%)

Anne-Marie Colin (EXG) : 404 voix (0,96%)

Liliane Bernini (PCF) : 709 voix (1,69%)

Patrick Delattre (DIV) : 321 voix (0,77%)

Alexandre Rassaërt (LR) : 8.289 voix (19,78%)

Michael Barton (DLF) : 853 voix (2,04%)

Joëlle Graebling (DIV) : 511 voix (1,22%)

Claire O'petit (REM) : 11.964 voix (28,55%)

Carl Lang (EXD) : 455 voix (1,09%)

Martine Seguela (PS) : 3.197 voix (7,63%)

Dominique Dos Santos (DVD) : 151 voix (0,36%)

Vincent Taillieu (FN) : 9.039 voix (21,57%)