publié le 18/06/2017 à 20:20

C'est une nouvelle victoire pour Christian Jacob, candidat à sa réélection aux législatives, investi par Les Républicains dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne où il est en fonction depuis une décennie.



À l'Assemblée nationale, lors de son précédent mandat, Christian Jacob était membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et président du groupe Les Républicains (anciennement "UMP").

Selon les premières estimations des résultats du second tour des élections législatives, le clan des Républicains/UDI/DVD sera composé de 97 à 130 sièges face à une République en Marche (et son allié MoDem) plus puissante avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale (355 à 425 sièges).



Arrivent ensuite le parti socialiste/PRG/EELV/DVG de 27 à 49 sièges, La France insoumise et le PCF sont crédités de 10 à 30 sièges et le Front national de 4 à 8, selon Kantar Sofres-Onepoint pour TF1/RTL/LCI, Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France, LCP/Public Sénat, France 24/Le Point et Elabe pour BFMTV.



Découvrez les scores près de chez vous, circonscription par circonscription, grâce à notre moteur de résultats.