publié le 18/06/2017 à 20:17

Le raz-de-marée de La République En Marche n'a pas véritablement eu lieu. Mais Emmanuel Macron a obtenu dimanche une des plus larges majorités parlementaires de la Ve République à l'occasion du second tour des élections législatives.



Au premier tour, la majorité La République en marche (REM) était arrivée nettement en tête (32,3%), devant LR-UDI (21,5%) et le FN (13,2%). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5% et sont légèrement devancés en voix par La France insoumise (11%).

Mais les Français, démobilisés à l'issue d'une longue séquence électorale, ont boudé les urnes dimanche pour le second tour des élections législatives, marqué par une abstention historiquement élevée qui pourrait ternir la victoire annoncée de la République en marche d'Emmanuel Macron.



