publié le 07/05/2017 à 20:38

"Un résultat historique et massif", a lancé Marine Le Pen, quelques minutes seulement après sa lourde défaite face à Emmanuel Macron, dimanche 7 mai. Avec 34,5% des suffrages exprimés, la candidate frontiste a récolté les voix de plus de 11 millions de Français. Un score historique pour un parti qui s'est placé pour la deuxième fois au second tour d'une élection présidentielle française.



En 2002, face à Jacques Chirac, alors candidat de l'UMP, Jean-Marie Le Pen, porté par le Front national et père de Marine Le Pen, avait récolté 17,79% des suffrages exprimés, soit les voix de 5.525.034 Français. Un résultat bien inférieur à celui qu'a offert Marine Le Pen à son parti politique.

Ce score historique pour le Front national n'a pour autant pas permis à la candidate frontiste de devenir la première femme présidente de la République française. Si son score est très élevé, il reste néanmoins très faible par rapport à celui de son adversaire, Emmanuel Macron, qui a été plébiscité par 65,5% des Français, soit plus de 20 millions des voix, selon l'estimation Kantar Sofres-One Point pour RTL.



Pour retrouver tous les résultats, rendez-vous notre page entièrement dédiée à la présidentielle.