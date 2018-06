publié le 08/06/2018 à 19:50

Le nouveau gouvernement italien n'a pas peur de son identité, n'éprouve aucune honte à ce populisme, à cet antisystème qui a fait florilège, bien au contraire. Et il a déjà marqué un point : l'immigration va devenir le thème prioritaire en Europe. La prise de pouvoir de ce nouveau gouvernement coïncide avec l'arrivée de l'Autriche à la présidence de l'Union européenne.



À partir du 1er juillet un parti d'extrême-droite participe au gouvernement en Autriche et son chancelier Sebastian Kurz, un jeune homme de 31 ans, a expliqué cette semaine Jean-Claude Junker, le président de la Commission de Bruxelles, qu'il avait bien l'intention de trouver les moyens d'empêcher l'arrivée massive de migrants sur le continent européen.

Jean-Claude Junker ne se l'est pas fait dire deux fois et à l'issue de la rencontre il a proclamé que la protection des frontières extérieures de l'Europe devenait la priorité des priorités.

Angela Merkel et Emmanuel Macron parlent aussi de faire respecter les frontières extérieures de l'Union. Les discussions qui vont se tenir devront définir comment cela pourra être effectué.



Il y a urgence, les élections européennes ont lieu dans moins d'un an. La persistance de l'absence d'une politique migratoire solidaire et concertée en Europe donnerait aux partis populistes d’accroître leur poussée, voire de prendre le pouvoir au Parlement européen.