publié le 09/11/2017 à 08:56

Une pratique légale, mais pas morale ? Au moins deux députés REM, Christophe Arend et Bertrand Sorre, ont embauché les enfants d'autres députés REM. Une pratique légale mais encadrée depuis le vote des lois pour la confiance dans la vie politique en septembre dernier.



Selon une information du site Streetpress confirmée par l'AFP, Charlie Trisse, fille de la députée de Moselle Nicole Trisse, a été embauchée par Christophe Arend, élu du même département. "Ma fille est dans la sphère politique depuis trois ans, elle est compétente et avait déjà travaillé avec le député Bertrand Pancher (UDI) dans le passé. C'est elle qui a en fait signalé que je suis devenue députée", a déclaré à l'AFP Nicole Trisse.

Maryll Vignal, fille du député de l'Hérault Patrick Vignal, travaille aux côtés de Bertrand Sorre, élu de la Manche. Elle était auparavant employée par son père, mais a changé du fait des nouvelles règles.

Une pratique autorisée

Les lois de moralisation pour la vie politique interdisent l'emploi comme collaborateur de son propre conjoint ou de ses enfants. Mais lorsqu'un collaborateur parlementaire a un lien familial avec un autre député ou sénateur, il doit en informer "sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée dans laquelle il est employé".



Les députés REM n'ont pas tous voté les lois de moralisation, certains n'ayant pas participé aux votes. Nicole Trisse, qui les a approuvées après "tellement d'affaires et de défiance", déplore cependant "un amalgame entre emplois familiaux et emplois fictifs".



Dans un communiqué, l'avocat de M. Arend, Me Bertrand Cohen-Sabban, a affirmé que "la loi sur la moralisation de la vie publique autorise un parlementaire à embaucher la fille ou le fils d'un autre parlementaire" car "elle ne l'interdit pas".



Cette loi définit "ce qui est moral en épinglant précisément ce qui ne l'est pas", a-t-il ajouté. "Et puisqu'au sens de la loi, il n'est pas immoral qu'un parlementaire embauche la fille d'un autre parlementaire, c'est précisément qu'au sens de cette même loi, il est parfaitement moral que de le faire".