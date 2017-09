publié le 21/09/2017 à 11:28

Blandine Brocard est-elle une députée fantôme ? Élue à l’Assemblée Nationale pour la première fois, dans la cinquième circonscription du Rhône sous l'étiquette de La République en Marche, elle fait l'objet de vives critiques sur son investissement.



Dans le journal local Lyon Mag, lundi 18 septembre, des militants du parti de la majorité présidentielle s'émeuvent de la grande discrétion de leur députée. "Personne n’a vu Blandine depuis trois mois ; elle ne répond pas aux mails, elle n’a ni collaborateur ni permanence sur le terrain".

Ces critiques s'appuient notamment par le décompte établi par le site nosdeputes.fr, qui scrute l'activité parlementaire des membres de l'Hémicycle. D'après ce relevé, la participation de Blandine Brocard est au plus bas depuis juin avec une poignée de présences notées. "Il est cependant rare que tous les députés présents parlent lors d'une séance et nous ne pouvons donc pas comptabiliser de manière exhaustive les présences des députés en hémicycle", soulignent toutefois les auteurs du site.

Blandine Brocard contre-attaque

Accablée par tant de critiques, Blandine Brocard est finalement sortie de son mutisme. À un internaute qui s'inquiétait de n'avoir "aucune nouvelle" de sa part, l'élue a répondu dans un commentaire : "Rassurez-vous, beaucoup de choses sont en préparation, et c'est sur ces choses-là que nous travaillons avec mon équipe, quand l'agenda parlementaire nous en laisse le temps".



Elle a renchéri, mercredi 20 septembre, en s'insurgeant contre cet "écho mensonger" la ciblant. Elle conteste ainsi formellement le relevé de nosdeputes.fr et ajoute : "Je travaille actuellement très activement sur un dossier qui devrait être présenté au parlement à l'automne et sur lequel vous aurez certainement l'occasion de m'entendre".