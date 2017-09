publié le 07/09/2017 à 22:21

Concilier ses fonctions de députée et de cheffe d'entreprise, c'est apparemment possible pour Pascale Fontenel-Personne. Selon Marianne, la société de tourisme que la députée La République en Marche de la Sarthe possède avec son mari, baptisée Access Tour Le Mans, propose sur son site une visite de l'Assemblée nationale, "en présence de notre Députée", pour la somme de 119 euros.



Si la pratique d'accueillir des groupes dans l'hémicycle est courante, et même encadrée par le règlement de l'Assemblée nationale, elle n'est pas censée être facturée par l'institution ou rapporter d'argent aux parlementaires en charge de ces visites.

D'après Marianne, la présence de la députée LREM serait utilisée comme argument de vente, ce qui est proscrit par le code de déontologie de l'Assemblée nationale. D'après ce texte, les débutés doivent s'abstenir "de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches".



Contactée par Marianne, la société Access Tour Le Mans indique que ces voyages étaient "déjà organisés" avant que Pascale Fontenel-Personne ne soit élue. Interrogée par l’hebdomadaire, la principale intéressée rétorque : "Mon entreprise ne va pas s'arrêter de fonctionner parce que je suis députée !".