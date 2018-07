publié le 02/07/2018 à 19:33

Les retraites, c'est un sujet explosif. Pas un pouvoir ne peut échapper à la polémique, pas même Poutine en Russie, dont la popularité est en chute libre parce qu'il veut décaler l'âge du départ à la retraite. En France, le plus surprenant, c'est que les ministres ont contribué à alimenter la confusion avec des déclarations approximatives. Ils ont été d'une imprudence totale, d'autant que les retraités sont déjà remontés comme des pendules en raison de la hausse de la CSG. Pourtant, ils sont les électeurs les plus assidus : laisser entendre qu'ils pourraient être matraqués une seconde fois était pour le moins extrêmement imprudent.



Le Premier ministre l'a néanmoins réaffirmé sur RTL ce matin : les pensions de réversion ne seront pas supprimées et la réforme ne changera rien à la situation de celles et ceux dont le conjoint est déjà décédé. En revanche, cela pourrait être différent pour les retraités qui ont encore la chance de vivre à deux : au moment où l'un des deux disparaitra, il est possible, mais pas certain - rien n'est décidé - que le mode de calcul de la réversion soit modifié pour celui qui restera. Mais s'il devait y avoir une diminution, elle ne serait pas fixée à partir d'un niveau aussi bas que celui qui a prévalu pour déclencher la hausse de la CSG et il est également possible que rien ne change, voire même que les pensions de réversion progresse, tout est ouvert.

Le système actuel est tellement extraordinaire que les Français sont majoritairement convaincus qu'il n'y aura plus d'argent dans les caisses lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de la retraite. On peut continuer comme ça, mais si on veut améliorer les choses, il est très raisonnable de tout mettre sur la table pour déterminer ce qui fonctionne, ce qui est utile et ce qui peut être modifié.