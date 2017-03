Le petit-fils de Jacques et Bernadette Chirac au côté d'Emmanuel Macron

Martin Rey-Chirac, le petit-fils de Jacques et Bernadette Chirac, en juin 2016

publié le 13/03/2017 à 10:03

Le petit-fils de Jacques et Bernadette Chirac était jusqu'à présent resté discret sur la scène politique. Cela semble désormais révolu. À l'aube de ses 21 ans, qu'il fêtera le 22 mars prochain, Martin Rey-Chirac roule désormais pour Emmanuel Macron. Ce dernier a rejoint le mouvement de l'ancien ministre de l'Économie il y a un an maintenant, lors de la création de "En Marche !", selon les informations de L'Opinion.



Martin Rey-Chirac, le fils de Claude Chirac et Thierry Rey, n'aurait "même pas attendu que la primaire de la droite ait lieu", sourit un élu Les Républicain de la capitale, cité par le journal. Un choix fort alors qu'Alain Juppé, proche de Jacques Chirac, a longtemps été favori de ce scrutin interne.

Plusieurs anciens ministres de Chirac avec Macron

Au sein du mouvement "En Marche !", Martin Rey-Chirac a retrouvé plusieurs anciens ministres de son grand-père. Ainsi Jean-Paul Delevoye, Renaud Dutreil, Jean Arthuis, Anne-Marie Idrac, Jean-Jacques Aillagon ou encore Alain Madelin ont également rejoint l'ancien ministre de l'Économie, qui a récemment pris la tête des intentions de vote, selon de récents sondages.



Rien ne dit cependant que le fils de Claude Chirac a hérité du virus politique de la famille. Une chose est sûre, Martin Rey-Chirac a déjà hérité de la passion pour les Arts de son grand-père. En octobre dernier, ce dernier a intégré le service marketing de la prestigieuse maison de vente aux enchères, Christie's, propriété de François Pinault, collectionneur d’œuvres d'art contemporain et ami de la famille Chirac, rapportait à l'époque VSD.