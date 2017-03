Manuel Valls et Emmanuel Macron, à Matignon le 8 février 2016

publié le 13/03/2017 à 23:12

Muré dans son silence depuis sa défaite face à Benoît Hamon au second tour de la primaire de la droite, fin janvier, Manuel Valls va sans doute faire un retour remarqué sur le devant de la scène politique. D'ici le premier tour de l'élection présidentielle, programmé le 23 avril, l'ancien premier ministre devrait publiquement annoncer un appel à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Selon Le Parisien, révélant cette information dans la soirée de lundi 13 mars, il ne s'agira pas d'un ralliement à proprement parler. Mais quoi qu'il en soit, cela constituerait une nouvelle défection de l'aile droite socialiste, parmi laquelle on ne compte plus les élus préférant se détourner de Benoît Hamon.



L'initiative de Manuel Valls n'aurait pas été prise avec l'aval d'Emmanuel Macron. Les deux anciens membres du gouvernement ne se seraient pas rencontrés pour évoquer les contours de ce soutien. Il semblerait même que l'ex-premier ministre ne compte pas s'afficher dans quelconque meeting. Reste à connaître la date de cette prise de parole, qui n'est toujours pas arrêtée.