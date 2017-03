publié le 12/03/2017 à 21:08

C'est l'un des points d'interrogation qui entoure encore la stratégie d'Emmanuel Macron. Avec qui le candidat "En Marche !" à la présidentielle gouvernera-t-il s'il venait à remporter l'élection ? "J'aurai à nommer un premier ministre et un gouvernement de 15 membres maximum avec des personnes de la société civile et des hommes politiques de gauche, du centre et de la droite", a-t-il déclaré lors de son interview au 20 Heures de TF1 dimanche 12 mars. "Je vais réunir des femmes et des hommes de bon sens qui veulent des réformes justes et efficaces."



Sur le nombre de ministres, Emmanuel Macron est du même avis que François Fillon, qu'il n'a pas manqué de railler après la publication sur Twitter d'une infographie le caricaturant. Le candidat de la droite avait annoncé qu'il serait accompagné dans sa tâche de président par un "commando" de 15 ministres.

L'ancien locataire de Bercy répète qu'il "construit cette majorité cohérente depuis le premier jour" et n'émet pas la moindre réserve quant aux chances de voir son projet adopté, réforme après réforme, texte de loi après texte de loi, au Parlement. Il parle même d'"alternance véritable". "Les législatives seront marquées par le vote à l'élection présidentielle et permettront de constituer une majorité qui permettra de voter les lois. Une majorité fondée sur un principe de renouvellement (puisque) la moitié des parlementaires (étiquetés "En Marche !", ndlr) seront des nouveaux visages (...) Ce sera l'alternance véritable", a-t-il conclu.