publié le 24/01/2018 à 09:07

Comment sortir de l'impasse ? Les gardiens de prison entament mercredi 24 janvier leur dixième jour de mobilisation pour faire entendre leur colère. Invitée de RTL, Rachida Dati propose de "faire tendre le statut de la pénitentiaire sur celui des policiers, des autres forces de sécurité parce qu'aujourd'hui la pénitentiaire contribue à la lutte contre le terrorisme."



Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis la construction de 15.000 places de prison sur cinq ans. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a annoncé la création de 1.100 postes de surveillants de prison.

L'eurodéputée estime que "ce n'est pas suffisant". "Le gouvernement peut même créer 5.000 postes, vous ne les aurez pas." 1.400 postes ne sont pas pourvus à l'heure actuelle. L'ancienne garde des Sceaux veut privilégier "l'indemnitaire", soit "l'augmentation des salaires". Le gouvernement a proposé une prime d'attractivité et de fidélisation, des jours fériés et des dimanches mieux rémunérés pour une enveloppe de 30 millions d'euros.

Et Rachida Dati de conclure : "Ça ne s'arrêtera pas tant que l'on n'aura pas donné satisfaction à des revendications. Il faut concevoir des établissements en fonction des profils des détenus (...) et mettre en place un programme qui permette une réinsertion et une déradicalisation."



Une déradicalisation à laquelle la maire du VIIe arrondissement de Paris ne croyait pas quelques instants plus tôt. "Moi je ne crois pas à la déradicalisation, j'ai rencontré des détenus radicalisés avec lesquels j'ai discuté. On ne les déradicalisera pas, ils sont déterminés."