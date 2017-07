publié le 21/07/2017 à 15:05

Rachida Dati comme on l'a rarement vue et lue. L'ancienne garde des Sceaux a accordé une longue interview au Monde dans laquelle elle évoque pèle-mêle son passé de magistrate et de ministre de la Justice, ses relations pour le moins compliquées avec le premier cercle de Nicolas Sarkozy comme Brice Hortefeux, et également sa vie privée, notamment la naissance de sa fille Zohra.



"Ce qui me vexe le plus, c'est qu'on dise que j'ai couché avec tout le monde", confie Rachida Dati au duo d'investigateurs du quotidien du soir, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. "Même Sarko, on a dit qu'on avait couché ensemble, mais c'est absurde !". Depuis une dizaine d'années, et sa nomination place Vendôme en 2007, Rachida Dati a fait la joie de la presse people. Et pas seulement.

À la lecture de l'article du Monde, on apprend que les plus hautes sphères de l'État se sont penchées de près sur l'existence de Rachida Dati. En 2009, elle donne naissance à sa fille, Zohra. L'identité du père de la fillette est inconnue. "Je n'avais rien dit parce que c'était ma vie", justifie la magistrate, presque dix ans après les faits. "Ce qui les emmerde, c'est qu'ils ne savent pas avec qui je vis, je couche", s'amuse Rachida Dati à propos des proches de Nicolas Sarkozy.

Placée sous écoutes, elle menace de déposer plainte et obtient gain de cause

Finalement, la ministre découvre qu'elle est étroitement surveillée. La garde rapprochée de l'ancien président de la République aurait eu recours aux services de renseignement pour découvrir l'identité du père de Zohra, que l'on découvrira plus tard comme étant l'homme d'affaires Dominique Desseigne. "Ils ont envoyé des gens jusque dans les cliniques pour connaître le père de ma fille", soutient-elle.



Ce n'est qu'en 2010 que Rachida Dati découvre, grâce à la confidence d'un parlementaire, qu'elle est placée sous écoutes. Menaçant de s'épancher dans les médias, notamment au micro de Jean-Michel Apathie sur RTL, elle demande à un avocat de réunir les éléments pouvant constituer une plainte. Dans son bureau élyséen, Nicolas Sarkozy reculera finalement face à la menace du dépôt de plainte. Quelques temps après, Pierre Charon et Brice Hortefeux, ses meilleurs ennemis, seront démis de leurs fonctions à l'Élysée et au gouvernement.