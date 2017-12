Rachida Dati se moque de Brice Hortefeux

publié le 15/12/2017 à 17:34

Entre Rachida Dati et Brice Hortefeux, l'inimitié est de notoriété publique. Et tenace. Quelques années après s'être côtoyés au sein du gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les relations entre les deux proches de l'ancien chef de l'État ne se sont pas réchauffées.



Selon les informations du Parisien, Rachida Dati se serait même récemment moquée de l'attitude de Brice Hortefeux vis-à-vis de Laurent Wauquiez, fraîchement élu à la tête des Républicains. "Avec tout ce que tu as fait pour Wauquiez, et comme vous êtes un peu inséparables tous les deux, tu es un peu sa First Lady", lui aurait-elle glissé non sans ironie au téléphone. Le nom de Brice Hortefeux ne figure toutefois pas dans l'organigramme de l'équipe dirigeante des Républicains, dévoilé mercredi 13 décembre.

Rachida Dati ne fait pas de secrets sur sa mésentente avec l'ancien ministre de l'Intérieur. Dans un portrait croustillant que lui avait consacré Le Monde au cours de l'été 2017, l'ancienne garde des Sceaux avait d'ailleurs raconté une anecdote étonnante, confessant avoir asséné un coup de poing à Brice Hortefeux au cours d'une conversation dans un ascenseur. Un geste survenu après qu'elle l'avait qualifié de "facho", et lui d'"intrigante", selon les dires de la maire du VIIe arrondissement de Paris.