Peillon s'interroge sur un "traitement de faveur" de France 2 à l'égard de Valls

26/12/2016

Manuel Valls sera invité sur le plateau de France 2, le 5 janvier 2017, pour L'Émission politique. Une invitation qui déplaît fortement à l'un de ses concurrents à la primaire de la Belle Alliance Populaire (BAP), Vincent Peillon, dont l'entourage a exprimé son mécontentement dans les colonnes du Journal du Dimanche. Une information qui a été confirmée à l'Agence France Presse, lundi 26 décembre.



"On s'étonne - comme les autres candidats - du traitement de faveur dont bénéficie Manuel Valls, d'avoir une émission de deux heures le 5 janvier", une semaine avant le premier débat de la primaire de la BAP et de ses alliés, a-t-on indiqué à l'AFP. Selon cette source, "cela crée de fait une inégalité de traitement". Dans l'hebdomadaire, le directeur de campagne de l'ancien ministre de l'Éducation nationale par ailleurs membre du conseil d'administration de France 2, Patrick Bloche, s'en était ému. "En tant que défenseur de l'indépendance du service public, je vais tout faire pour que cette règle d'impartialité soit respectée".



Benoît Hamon avait été invité à cette émission le 8 décembre, et Arnaud Montebourg le 22 septembre. Interrogé par l'AFP, l'entourage de Benoît Hamon a indiqué ne pas avoir de commentaire particulier à faire sur cette affaire qui irrite Vincent Peillon. Celui d'Arnaud Montebourg a éludé la question en indiquant que l'ancien ministre de l'Économie avait déjà participé à l'émission. La primaire de la gauche se déroulera les 22 et 29 janvier 2017.