Il était davantage connu pour ses rôles de comédien que pour son engagement politique. Le 5 février 2017, l'acteur Franck de Lapersonne a publiquement rejoint l'équipe de Marine Le Pen, lors des "Assises présidentielles" de la candidate frontiste à Lyon. Ce samedi 18 février, le Front national a annoncé, rapporte Le Courrier Picard, que le comédien serait également candidat aux élections législatives dans la première circonscription de la Somme, en Picardie.



Une élection où il affrontera notamment l'actuelle secrétaire d'État en charge des Personnes âgées et de l'Autonomie Pascale Boistard, et François Ruffin, le journaliste de Fakir et réalisateur du film Merci patron !, figure du mouvement Nuit Debout. À la tribune estampillée "Au nom du peuple", le slogan de la candidate frontiste, samedi 5 février, Franck de Lapersonne avait raillé Emmanuel Macron, le qualifiant de "fringant poulain du parti de l'étranger", et avait salué Victor Hugo, qui "n'a pas appris l'arabe à l'école", suscitantdes "on est chez nous" dans la salle, raconte l'Agence France Presse.

S'il est devenu monnaie courante que des artistes ou personnalités publiques du monde du spectacle se prononcent en faveur de personnalités politiques, il est en revanche moins fréquent qu'ils se présentent à un scrutin. Yannick Noah et Josiane Balasko avaient par exemple soutenu François Hollande en 2012. À ce jour, le Front national avait peu engrangé de soutiens artistiques, si ce n'est Brigitte Bardot qui s'était affichée aux côtés de Florian Philippot.

Une quarantaine de films à son actif

Franck de Lapersonne est connu pour avoir tenu des rôles dans une quarantaine de films, notamment la comédie Palais royal ! de Valérie Lemercier ou encore Le Crocodile du Botswanga, de Fabrice Éboué. En 2017, il sera à l'affiche de Coexister, du même réalisateur. Il a également tourné pour des cinéastes tels que Claude Chabrol, Georges Lautner ou encore Jean Poiret. Le 18 février, le candidat a publié un communiqué virulent, sur le site du Front national, visant le slogan des Jeux olympiques (Made for sharing, ndlr), le qualifiant de "scandale absolu."