et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/02/2017 à 07:15

Définitivement, le slogan ne fait pas l'unanimité. Si Marine Le Pen avait dénoncé une "trahison linguistique" dans un communiqué, des associations ont décidé de passer à l'offensive. Le slogan des Jeux olympiques de Paris 2024 est dorénavant sur la sellette : "Made for sharing", "Venez partager" si l'on traduit, va être attaqué en justice par trois associations de défense de la langue française.



L'assignation devrait être déposée dès lundi 20 février devant le tribunal administratif. Les trois associations demandent aux organisateurs de Paris 2024 de retirer le slogan officiel de la candidature, en langue anglaise, et de le remplacer par un message en français. L'assignation évoque, je cite, une "insulte grave à la langue française" et "une violation de la constitution".

L'avocat des associations, Me Emmanuel Ludot, a d'ailleurs saisi Jacques Toubon, en sa qualité de Défenseur des droits afin qu'il réclame lui aussi le retrait du slogan mais aussi celui du compte à rebours et de la chanson, là encore en anglais, qui accompagnaient la cérémonie de lancement le 3 février, face à la Tour Eiffel.