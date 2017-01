Marine Le Pen et Florian Philippot ont vivement réagi à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire visant une vingtaine d'assistants du Parti au Parlement européen.

Crédit : AFP Le logo du Front national (illustration)

par Philippe Peyre , Avec AFP publié le 06/01/2017 à 13:57

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les ennuis judiciaires s'accumulent pour le Front national. En plus d'un éventuel procès sur le financement de la campagne des législatives en 2012, le parquet financier a annoncé jeudi 5 janvier qu'une information judiciaire a été ouverte le 15 décembre 2016 pour abus de confiance et recel, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé. Une procédure qui vise directement des assistants parlementaires du Parti frontiste qui auraient occupé des emplois fictifs au Parlement européen.



Cette procédure fait suite à une enquête préliminaire du parquet qui courait depuis mars 2015 sur des soupçons d'emplois fictifs concernant vingt assistants parlementaires du FN. C'est dès 2014 que les institutions européennes avaient relevé que ces assistants figuraient également sur l'organigramme du Front national. Ces doubles inscriptions laissaient supposer que les personnes pouvaient être affectées à d'autres tâches que le travail parlementaire tout en étant rémunérées par les fonds européens. "On ne peut pas être payé par le Parlement européen et travailler pour un parti", avait résumé l'ex-Président du Parlement européen, le socialiste Martin Schulz.

Le Front national monte au créneau

Interrogé au sujet de cette affaire vendredi 6 janvier, sur RMC, le vice-président du Front national, Florian Philippot, a répondu à ces accusations : "Les assistants parlementaires ont le droit d'être militants (...) je ne vois pas pourquoi ils seraient les seuls au monde qui n'auraient pas le droit d'être militants politiques à côté", a-t-il défendu. Le numéro 2 du Parti en a profité pour dénoncer l'implication de Martin Schulz qui "découvre sur les plus de 80 personnes effectivement des gens qui sont en même temps assistants parlementaires, ce qui n'a rien de nouveau, rien d'extraordinaire".



Florian Philippot a également indiqué que si fraude il y avait eu, son Parti n'aurait pas transmis l'organigramme du Parti à la presse : "On ne l'aurait pas publié", a-t-il avancé. S'il assure la défense avec sérénité, il n'hésite pas non plus à attaquer : "C'est nous qui devrions nous retourner contre ces méthodes-là (...) au moins politiquement, peut-être judiciairement", a-t-il lancé, remettant, dans le même temps, en cause l'indépendance de la justice.

C'est une honte Marine Le Pen, présidente du Front national Facebook Twitter Linkedin

Cette affaire a également provoqué l'ire de Marine Le Pen. Dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France, jeudi 5 janvier, la présidente du FN a dénoncé des "persécutions". "C'est une honte", a-t-elle lancé, qualifiant cette procédure "d'annonce" qui vise à "nuire à sa campagne". La candidate à l'élection présidentielle estime en effet que cette enquête représente une "perquisition politique, massive, organisée par le pouvoir qui cherche à instrumentaliser la justice".