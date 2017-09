Qui est Boris Faure, le cadre du PS agressé par M'jid El Guerrab ?

publié le 02/09/2017 à 20:02

Il se serait réveillé, mais est toujours en observation à l'hôpital. Boris Faure, premier secrétaire de la Fédération PS des Français de l'étranger a été "opéré en urgence" à la suite d'uneviolente altercation survenue mercredi 30 août l'ayant opposé au député REM M'jid El Guerrab. Ce dernier lui aurait asséné "un coup de casque très violent puis un deuxième", selon un témoin de la scène. Boris Faure est ensuite tombé au sol, "en sang".



Le député La République En Marche, ancien socialiste, a été mis en examen ce samedi 2 septembre pour "violences volontaires avec arme" ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. S'il a reconnu la violence de son geste, M'jid El Guerrab "conteste être à l'origine de cette altercation" selon son avocat Yassine Yakouti. Il affirme avoir réagi à des "insultes racistes" et à "une agression physique". Mais ce n'était pas la première fois que les deux hommes se rencontrent. Ils ont tous les deux longtemps milité dans la même fédération socialiste à Paris.

Boris Faure, un "Européen convaincu"

Boris Faure est en effet nommé premier secrétaire fédéral de la Fédération des Français de l'étranger du PS en 2012. Mais ce n'est pas sa première expérience en politique. "Spécialiste des questions de coopération culturelle, linguistique et éducative", il a également travaillé pendant 13 ans pour le Quai d'Orsay.

Mais Boris Faure, qui se décrit sur son blog hébergé sur Mediapart comme un "militant syndical, associatif et politique" est également un globe-trotter. Originaire de Villeneuve-lès-Avignon, il a passé quelques années à Albion, sur l'île Maurice entre 2002 et 2006, avant de s'installer à Varsovie en Pologne, jusqu'en 2011. Depuis, il réside à Bruxelles. Il est même devenu délégué consulaire des français de Belgique en 2014. Aujourd'hui, cet "Européen convaincu" travaille au sein du syndicat UNSA, où il est chargé des questions internationales et européennes.